Usa-Taiwan: direttore Epa Wheeler rinvia visita a Taipei

- Il direttore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente Usa (Epa), Andrew Wheeler, ha rinviato la visita a Taiwan in programma all’inizio del mese prossimo, citando “pressanti” priorità domestiche. Lo ha reso noto l’Epa tramite una nota ufficiale pubblicata sul suo sito web ieri, 23 novembre. “A causa di pressanti priorità domestiche, la visita dell’amministratore Wheeler a Taiwan è stata rinviata”, ha confermato il portavoce dell’Epa, James Hewitt, senza fornire tempistiche alternative. Il ministero degli Esteri di Taiwan ha espresso dispiacere per l’annuncio, e ribadito che Taiwan è pronta ad accogliere in visita altri funzionari statunitensi. L’annuncio del rinvio placa invece in parte le tensioni con la Cina, che ritiene Taiwan una propria provincia secessionista, ed ha reagito con durezza alla visita all’Isola del segretario alla Salute Usa Alex Azar, lo scorso agosto, e quella del sottosegretario Keith Krach, il mese successivo. Nelle scorse ore Taiwan si è attivata per stringere relazioni con la squadra del democratico Joe Biden, che dovrebbe varcare la soglia della Casa Bianca il prossimo gennaio; Taipei si è detta fiduciosa che i progressi nelle relazioni con gli Stati Uniti conseguiti durante l’amministrazione del presidente Donald Trump possano proseguire nei prossimi anni. (Nys)