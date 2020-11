Usa: Biden presenta team di sicurezza nazionale “che guiderà il mondo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il democratico Joe Biden ha presentato nella serata di ieri, 24 novembre, la squadra di funzionari veterani della sicurezza nazionale che lo affiancheranno dal prossimo gennaio, una volta varcata la soglia della Casa Bianca. Biden ha dichiarato che le figure da lui selezionate lavoreranno per ripristinare la leadership globale degli Stati Uniti, e per cancellare il lascito del presidente uscente, Donald Trump. “Si tratta di una squadra che terrà il nostro paese e il nostro popolo al sicuro”, ha detto Biden. “E’ una squadra che riflette il fatto che l’America è tornata. Siamo pronti a guidare il mondo, e non a ritirarci da esso”, ha affermato Biden. Il gruppo di funzionari chiamati ad amministrare la politica estera della futura amministrazione Biden include anzitutto l’ex sottosegretario e suo collaboratore di lunga data Anthony Blinken. Biden si affiderà anche a una serie di altri profili di primo piano dell'ex amministrazione presidenziale di Barack Obama: l’ex segretario di Stato John Kerry, ad esempio, riceverà il nuovo incarico di inviato speciale del presidente per il clima; l’ex ambasciatrice Linda Thomas Greenfield rappresenterà invece Washington alle Nazioni Unite. Biden presenterà anche una serie di future nomine nel campo della sicurezza nazionale: Jake Sullivan, già consigliere per gli affari esteri di Biden quando questi era vicepresidente Usa, sarà consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca; Avril Haines, invece, potrebbe diventare la prima donna alla guida della comunità di intelligence statunitense. (segue) (Nys)