Usa: Biden presenta team di sicurezza nazionale “che guiderà il mondo” (3)

- Biden ha annunciato ieri anche l’intenzione di istituire, in seno alla sua amministrazione, la nuova figura di inviato speciale per il clima, che andrà a John Kerry, uno tra gli architetti dell’accordo sul nucleare iraniano e degli accordi climatici di Parigi. L’ex segretario di Stato, che negli ultimi mesi si è distinto non a caso proprio per decise prese di posizione a favore di una rivoluzione dei modelli di sviluppo globali all’insegna della sostenibilità ambientale, verrà probabilmente incaricato di coordinare le misure di agenzie e dipartimenti federali tese a ridurre l’impatto delle attività antropiche sulle dinamiche climatiche. In un messaggio recentemente pubblicato sul suo profilo Twitter, Kerry ha anticipato personalmente la sua imminente nomina: ”Gli Stati Uniti avranno presto un governo che tratta la crisi climatica come la grave minaccia per la sicurezza nazionale che è. Sono orgoglioso di associarmi al presidente eletto, ai nostri alleati, e ai giovani leader del movimento per il clima per far fronte a questa crisi nella veste di inviato per il clima”. Biden ha precisato ieri che l’incarico di inviato speciale per il clima varrà a Kerry un posto alla tavola del Consiglio di sicurezza nazionale. (segue) (Nys)