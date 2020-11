Usa: Biden presenta team di sicurezza nazionale “che guiderà il mondo” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, che sta seguendo il processo di trasferimento del potere presidenziale dalla sua residenza a Wilmington, nel Delaware, ha scelto Alejandro Mayorkas per guidare il dipartimento di Sicurezza interna. Mayorkas, un avvocato di origini cubane, è già stato vicesegretario del dipartimento che sarà chiamato a dirigere; se confermato dal Senato, diventerà il primo latinoamericano ad assumere l’incarico di segretario per la Sicurezza interna. Biden ha optato invece per un’afroamericana, Linda Thomas-Greenfield, per l’incarico di rappresentante permanente degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Greenfield ha alle spalle 35 anni di esperienza presso l'Us Foreign Service, il Servizio diplomatico degli Stati Uniti: nel corso della sua carriera ha assunto incarichi in quattro diversi continenti. Nella carriera di Greenfield spicca anche il ruolo di viceassistente segretario del dipartimento per la Popolazione, i rifugiati e le migrazioni, che ha assunto tra il 2004 e il 2006: tale incarico è stato indicato da alcuni osservatori come uno dei segnali della decisa svolta verso l'apertura dei flussi migratori già anticipata dal democratico Biden. (segue) (Nys)