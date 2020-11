Usa: Biden presenta team di sicurezza nazionale “che guiderà il mondo” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra donna, Avril Haines, potrebbe essere nominata da Biden direttrice dell’Intelligence nazionale. Haines, già vicedirettrice della Central Intelligence Agency (Cia), sarebbe la prima donna ad assumere la guida delle 17 agenzie e organizzazioni federali statunitensi preposte alle attività investigative e di sorveglianza. Una nomina di primo piano, tra le prime che potrebbero essere formalizzate dopo l’insediamento di Biden alla Casa Bianca, è quella di Jake Sullivan a consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca. Annunciando le nomine, Biden ha descritto i suoi futuri collaboratori come “individui di grande esperienza, che si sono messi alla prova nella gestione delle crisi, dotati di innovazione e inventiva. I loro successi diplomatici non hanno eguali, ma riflettono anche l’idea che non è possibile far fronte alle sfide epocali che ci troviamo ad affrontare ricorrendo ad abitudini e approcci di vecchio stampo, o senza un'adeguata diversità di origini e prospettive”. (segue) (Nys)