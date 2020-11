Italia: Covid, governo vuole chiusura impianti sciistici in tutta l'Ue, Austria contraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di contenere la diffusione del coronavirus, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha proposto la chiusura degli impianti sciistici in tutta l'Ue durante le vacanze di Natale. Tuttavia, l'Austria si oppone. In particolare, il ministro delle Finanze austriaco Gernot Bluemel ha dichiarato: “Disapprovo la proposta italiana di chiudere le stazioni sciistiche dell'Austria”. Per il Paese, le piste da sci rappresentano il 15 per cento del Pil e i loro proventi sono ancor più necessari nella crisi attuale. Bluemel ha quindi aggiunto che, se l'Ue dovesse effettivamente chiudere le piste da sci, Vienna richiederebbe un risarcimento. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rivolto un appello ai connazionali affinché non vadano a sciare durante le festività natalizie al fine di contenere la pandemia. In tale situazione, ha sottolineato Conte, “non è possibile permettere le vacanze sulla neve”. Allo stesso tempo, il capo del governo ha invitato gli Stati membri a concordare regole comuni per la chiusura degli impianti sciistici. In Italia, il settore genera un fatturato annuo di circa undici miliardi di euro, un terzo nei giorni tra Natale e Capodanno. (Geb)