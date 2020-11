Giappone: governo studia sgravi fiscali per attrarre competenze finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta studiando la concessione di incentivi fiscali ai residenti stranieri di lungo periodo, nell’ambito degli sforzi tesi a fare del paese uno hub finanziario di livello mondiale. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa “Kyodo”, che cita fonti governative anonime. Il sistema attualmente in vigore prevede l’imposizione di una “tassa di successione” sugli asset detenuti all’estero da cittadini stranieri che abbiano vissuto più di dieci anni in Giappone. Le misure allo studio del governo consentirebbe alle professionalità del settore finanziario di essere esenti da tale imposta. Il governo intende anche consentire ad aziende non quotate, invi compresi i fondi di investimento, di aggiungere i compensi dei dirigenti alla lista delle spese detraibili dall’imposizione fiscale. Gli incentivi verranno inclusi in un pacchetto di riforma per l’anno fiscale 2021, che dovrebbe essere approvato dal governo entro la fine di quest’anno, e presentato al parlamento all’inizio del prossimo. (Git)