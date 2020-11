Corea del Sud: Seul aderisce alla coalizione per i vaccini Cepi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha aderito alla Coalizione delle innovazioni per la preparazione alle epidemie (“Cepi”), una fondazione privata co-fondata dalla Fondazione Bill e Melinda Gates che si propone di raccogliere donazioni da enti pubblici, privati e filantropici per finanziare progetti di ricerca su vaccini contro le cosiddette “malattie infettive emergenti”. Seul si è impegnata a donare 3 milioni di dollari alla Cepi entro la fine del 2020, per assistere lo sviluppo di vaccini contro la Covid-19 e altre “epidemie emergenti”. L’ambasciatore della Corea del Sud in Norvegia, Nam Young-sook, ha preso parte ieri, 24 novembre, alla cerimonia di adesione del Paese alla Cepi, cui ha assistito anche il capo esecutivo della fondazione privata, Richard Hatchett. La Cepi, che ha sede a Oslo, è stata concepita nel 2015, e formalmente presentata al Forum economico di Davos due anni più tardi. (Git)