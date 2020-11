Germania: Covid, oggi videoconferenza Merkel-Laender su proroga blocco parziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel terrà oggi una videoconferenza con i primi ministri dei Laender per concordare la proroga del blocco limitato, in vigore in Germania dal 2 al 30 novembre al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, l'estensione del “lockdown light” si accompagnerà all'inasprimento delle restrizioni anticontagio. La chiusura parziale verrà prorogata fino al 20 dicembre. Ristoranti, trattorie, bar e caffè rimarranno quindi chiusi e gli alberghi non potranno ancora accettare prenotazioni a scopo di turismo. Gli aiuti per i settori interessati dalla chiusura saranno prorogati a dicembre. I gestori degli esercizi commerciali dovranno garantire che non vi sia più di un cliente in 25 metri quadri, e non più in 10 come attualmente previsto. Fino al 20 dicembre, i contatti saranno limitati a due nuclei abitativi, per un massimo di cinque persone. Dal conteggio sono esclusi i minori di 14 anni. Dal 23 dicembre al primo gennaio, potranno incontrarsi fino a dieci persone, sempre senza contare i bambini al di sotto dei 14 anni. Alla cittadinanza viene raccomandato di porsi "in quarantena domiciliare volontaria per diversi giorni prima delle vacanze di Natale”. I servizi religiosi con un numero limitato di fedeli verranno concordati con le chiese. Scuole e asili rimarranno aperti, nella consapevolezza che “l'insegnamento frontale è la massima priorità”. (segue) (Geb)