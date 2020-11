Germania: Covid, oggi videoconferenza Merkel-Laender su proroga blocco parziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, nelle regioni dove i nuovi contagi superano i 50 casi ogni 100 mila abitanti in una settimana, dalla seconda media negli istituti scolastici sarà necessario indossare le maschere di protezione, almeno dove la distanza di sicurezza di 1,5 metri non può essere mantenuta. Le scuole senza casi di contagio potranno esimersi da tale obbligo. “Ulteriori misure” dovranno essere attuate nei focolai di Sars-Cov2. Dalla seconda media, sarà introdotto l'insegnamento ibrido, ossia un misto di lezioni in classe e apprendimento a casa. L'inizio delle festività natalizie dovrebbe essere anticipato dal 21-23 al 19 dicembre, anche per consentire alle famiglie di mettersi quarantena prima delle feste. I datori di lavoro sono invitati a considerare la chiusura dei locali commerciali tra il 23 dicembre e capodanno, con vacanze aziendali o “generose soluzioni di home office”. La proroga del “lockdown light” scadrà il 20 dicembre, ma per i Laender sarà necessario attuare le restrizioni anticontagio “anche oltre la fine dell'anno” Tuttavia, sono previsti allentamenti per le restrizioni a bassa incidenza di infezioni. Il governo federale e gli esecutivi degli Stati tedeschi concorderanno come procedere durante una videoconferenza programmata per il 15 dicembre. (Geb)