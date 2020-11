Afghanistan: le Forze armate tedesche lasceranno la base di Kunduz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) avvieranno nelle prossime settimane lo sgombero della base di Camp Pamir, presso Kunduz, nel nord dell'Afghanistan. I circa 100 effettivi di stanza nell'installazione verranno ridispiegati a Mazar-i Sharif, nella medesima regione. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Camp Pamir non verrà smantellato: in futuro, vi potranno infatti essere trasferiti consulenti militari per l'addestramento delle Forze armate afghane. Tuttavia, non vi sarà più alcune presenza permanente della Bundeswehr. Il ridispiegamento dei militari tedeschi da Kunduz a Mazar-i Sharif è stato deciso dal comando di “Resolute Support”, l'operazione che la Nato ha avviato in Afghanistan nel 2015 alla scadenza del mandato della sua Forza internazionale di assistenza per la sicurezza (Isaf), operativa dal 2001al 2014. Lo sgombero di Camp Pamir non è, dunque, collegato all'accelerazione del ritiro delle truppe degli Stati Uniti dall'Afghanistan, decisa dal presidente degli Usa Donald Trump la scorsa settimana. Entro il 15 gennaio, il contingente degli Stati Uniti in Afghanistan sarà ridotto da 4.500 a 2.500 unità di personale. La Germania fornisce il secondo contingente di “Resolute Support” dopo quello degli Usa, schierando in Afghanistan un massimo di 1.300 effettivi, concentrati principalmente a Mazar-i Sharif e Kabul. (Geb)