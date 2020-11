Governo: D'Incà, approvato da Cdm decreto nuovi collegi elettorali con neutralità e trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatto dell'approvazione in Consiglio dei ministri dello schema di decreto legislativo, da trasmettere alle Camere, per il disegno dei nuovi collegi elettorali". Lo dichiara in una nota il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le riforme, Federico D'Incà. "In questo modo - spiega D'Incà - consentiremo immediatamente di adeguarli alla riduzione del numero dei parlamentari. Il governo ha integralmente fatto propria la proposta della commissione tecnica - composta da dieci esperti in materia e presieduta dal presidente dell'Istat - senza esercitare alcuna forma di discrezionalità politica perché è necessario assicurare la massima neutralità nella delineazione territoriale dei collegi. Tutti i documenti e i dati rilevanti per analizzare il disegno dei collegi uninominali e plurinominali ed il controllo dell'equilibrio delle scelte assunte - continua D'Incà - saranno trasmessi alle Camere e pubblicati sul sito del Dipartimento per le riforme istituzionali, in un'ottica di massima trasparenza. La tempestiva adozione del decreto legislativo rappresenta un adempimento costituzionale necessario in attesa che sia approvata la nuova riforma elettorale all'esame delle Camere", conclude D'Incà. (Com)