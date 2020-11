Usa: Biden inizierà a ricevere il briefing presidenziale classificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden comincerà a ricevere il briefing quotidiano presidenziale classificato (Ppb), secondo quanto riportato da un portavoce dell'Ufficio del Direttore dell'Intelligence nazionale (Odni) a "Nbc News" oggi. "Seguendo la direzione statutaria del Presidential Transition Act, l'Odni fornirà il supporto richiesto al team di transizione", ha detto il portavoce. "Questo pomeriggio la Casa Bianca ha dato l'ok all'Odni per andare avanti con la fornitura del Ppb come parte del supporto alla transizione". Il briefing, è sia un requisito di legge che un rito di passaggio per i presidenti eletti. È il primo passo verso il trasferimento della responsabilità per i segreti di sicurezza nazionale più sensibili della nazione da un'amministrazione presidenziale all'altra. (Nys)