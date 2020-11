Usa: Wall Street record, Dow Jones sopra i 30 mila punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È record storico per la Borsa di New York. Il Dow Jones ha chiuso ai massimi di sempre, superando per la prima volta i 30 mila punti: a fare la differenza sono le notizie sullo sviluppo di un vaccino anti-Covid e a quelle sull'avvio della transizione presidenziale Usa tra l'amministrazione Trump e l'eletto Joe Biden. Al termine delle contrattazioni, il Dow Jones guadagna l'1,54 per cento, a 30.045,84 punti, lo S&P 500 l'1,61 per cento a 3.635,20 punti e il Nasdaq sale dell'1,31 per cento a 12.036,78 punti. Il Dow Jones ha impiegato meno di 4 anni per salire da 20.000 a 30.000 punti, molto meno dei quasi due decenni che servirono per spingere l'indice da 10.000 a 20.000. Per il passaggio da 29.000 a 30.000 sono serviti invece circa 10 mesi. Wall Street accoglie con favore anche la possibile nomina di Janet Yellen a segretaria al Tesoro. L'ex presidente della Fed è giudicata una "colomba" in tema di politica fiscale: il mercato si attende con lei alla guida l'arrivo di nuovi aiuti all'economia. L'indice di fiducia dei consumatori è sceso a 96,1 a novembre dai 106,2 di ottobre (dato rivisto al rialzo), al di sotto delle attese degli analisti che si aspettavano una lettura a 98 punti. (Nys)