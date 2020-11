Usa: Trump celebra la cerimonia di perdono del tacchino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Rose Garden della Casa Bianca si è svolta la “cerimonia del perdono del tacchino” durante la quale il presidente Donald Trump alla fine ha graziato “Corn”. Secondo il sito "Politico", Trump si è mostrato di umore allegro. Davanti a circa 100 ospiti in una soleggiata giornata autunnale, con la first lady Melania Trump al suo fianco, il presidente ha raccontato barzellette mentre partecipava alla tradizionale occasione per l'ultima volta: a gennaio, infatti, gli subentrerà il democratico Joe Biden. "Il Ringraziamento è un giorno molto speciale per i tacchini. Non è un giorno molto buono, se ci pensate", ha detto Trump, che ha parlato un sano mercato azionario e ha lodato i contadini, la polizia e i militari del Paese. Ha anche elogiato la tradizione duratura dell'indulto al tacchino, evocandone le origini ai tempi di Abraham Lincoln. Ma i segni di un anno insolitamente travagliato erano evidenti. Trump ha lodato i progressi per la produzione di vaccini contro il coronavirus e ha ringraziato gli operatori sanitari per i loro sforzi nel controllo della pandemia. E mentre il presidente e la first lady non indossavano mascherine, gli altri partecipanti avevano il volto coperto. "Fin dai nostri primi giorni, gli Stati Uniti sono sempre stati una storia di perseveranza e trionfo, determinazione e forza, lealtà e fede", ha detto Trump. Trump non ha fatto alcun accenno all'elezione o all'annuncio della notte precedente che la sua amministrazione avrebbe permesso al presidente eletto Joe Biden di procedere con la transizione. (Nys)