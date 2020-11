Elezioni Usa: audizioni parlamentari pubbliche in Pennsylvania, Arizona e Michigan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra legale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato ieri, 24 novembre, che le legislature statali degli Stati di Pennsylvania, Arizona e Michigan terranno audizioni pubbliche in merito alle elezioni generali dello scorso 3 novembre, per “ristabilire la fiducia dei cittadini nell’integrità del processo elettorale”. “Un esame completo delle irregolarità e delle frodi elettorali è nell’interesse di tutti”, ha dichiarato l’avvocato personale del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani. “L’unico modo per farlo è attraverso audizioni pubbliche, complete di testimoni, video, fotografie e altre prove documentali di irregolarità”. La prima audizione pubblica si terrà presso il Senato di Stato della Pennsylvania a Gettysburg oggi, 25 novembre; vi prenderanno parte testimoni che hanno firmato testimonianze giurate in merito a presunte irregolarità e frodi. All’audizione presenzierà anche Giuliani. Le legislature di Arizona e Michigan terranno audizioni il 30 novembre e il primo dicembre prossimi. (Nys)