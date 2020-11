Giappone-Cina: incontro Wang-Motegi, intesa su promozione commercio multilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Giappone e Cina, Toshimitsu Motegi e Wang Yi, hanno concordato a norme dei rispettivi Paesi di cooperare per rafforzare congiuntamente il sistema del libero scambio multilaterale basato sulle regole. Tokyo e Pechino lavoreranno per assicurare che il Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), firmato lo scorso 15 novembre assieme a 13 altri Paesi asiatici, possa entrare in vigore il prima possibile. Durante il colloquio tenuto dai due ministri nella serata di ieri, è stato anche raggiunto un accordo per la ripresa dei viaggi d’affari tra i due paesi entro la fine di novembre: l’accordo era stato inizialmente raggiunto il mese scorso, ma successivamente sospeso a causa dell’aumento dei casi di contagio da coronavirus in Giappone. Secondo funzionari del ministero degli Esteri giapponese citati dal quotidiano “Nikkei”, i due ministri non hanno invece discusso della visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping in Giappone, originariamente pianificata per la scorsa primavera, e successivamente rinviata a data da destinarsi. (segue) (Git)