Giappone-Cina: incontro Wang-Motegi, intesa su promozione commercio multilaterale (2)

- Durante l’incontro, i due ministri hanno anche raggiunto un’intesa per l’organizzazione di un nuovo dialogo economico a livello ministeriale l'anno prossimo, per rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di protezione ambientale, assistenza sanitaria, commercio elettronico, misure di risparmio energetico e innovazione. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa giapponese "Kyodo", Wang e Motegi hanno concordato di far progredire i negoziati per un patto trilaterale di libero scambio che coinvolga anche la Corea del Sud. I ministri hanno inoltre convenuto di rafforzare i quadri commerciali multilaterali basati sulle regole, ha affermato. (segue) (Git)