Giappone-Cina: incontro Wang-Motegi, intesa su promozione commercio multilaterale (3)

- Secondo quanto emerso, i due ministri degli Esteri hanno concordato che Giappone e Cina istituiranno anche un tavolo di discussione per promuovere colloqui sulla lotta al cambiamento climatico e allentamenti delle restrizioni all'importazione di prodotti alimentari giapponesi imposte dalla Cina a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima, innescato dal terremoto e dallo tsunami del 2011. I ministri hanno parlato anche di cooperazione in merito agli eventi sportivi, in vista delle Olimpiadi di Tokyo, che si terranno la prossima estate, e dei Giochi invernali di Pechino, in programma nel 2022. (Git)