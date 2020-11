Corea del Sud: coronavirus, ulteriore aumento dei casi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno confermato 382 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, che portano il totale dall’inizio della crisi a 31.745, secondo i dati forniti dall’Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie. Focolai di infezione sono stati segnalati in diverse zone del Paese, e il governo sta valutando il varo di nuove misure restrittive estese all’intero territorio nazionale, e non ai soli centri urbani più popolati. Dallo scorso 8 novembre il bilancio giornaliero dei contagi si mantiene sopra la soglia di 100 casi. Le autorità sanitarie nazionali hanno chiesto il varo di misure di prevenzione in vista del 3 dicembre, data fissata per l’esame nazionale di ammissione alle università. (segue) (Git)