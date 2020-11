© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta chiacchiere e appelli inutili. Il governo dica con chiarezza quali proposte intende accettare tra quelle messe a disposizione da Fratelli d'Italia e dall'intero centrodestra. Non c'è più tempo da perdere, la crisi economica avanza". Lo ha affermato in un'intervista ai telegiornali il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)