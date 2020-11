© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Trasporto pubblico romano a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamato dal sindacato Usb Lavoro Privato. Nella Capitale l'agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Presidio a Roma davanti sede del Mef via XX Settembre 97, Roma – Ore 10.30- Iniziativa Tango solidale dalle scarpe rosse a Roma si svolge nella stazione di Porta San Paolo. Rientra nelle manifestazioni per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ed è ideata e organizzato da Fatima Scialdone dell’Associazione culturale TangoEventi con Atac e con il Patrocinio di VIII Municipio Roma Capitale Ambasciata Argentina Iila Istituto Italo Latino americano. Stazione Porta San Paolo, Roma - ore 12- Flash mob davanti alla sede del comune di Ciampino per la Giornata internazionale 2020 per l'eliminazione della violenza contro le donne. Palazzo comunale di Ciampino - Ore 15 (segue) (Rer)