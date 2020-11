San Marino-Italia: sottosegretario Scalfarotto con omologo Beccari, avanti in dossier bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto, si trova in visita nella Repubblica di San Marino, dove è stato accolto in mattinata dal segretario di Stato per gli Affari esteri, Luca Beccari. Secondo quanto riferito dalla Farnesina in una nota, al centro dei colloqui il rilancio delle relazioni bilaterali anche attraverso la riattivazione della commissione mista, che Scalfarotto presiede per parte italiana, istituita nell’incontro dello scorso 15 ottobre del ministro Di Maio con il capo della diplomazia sammarinese, e riunitasi per la prima volta il 28 ottobre, cui ha fatto seguito un dialogo serrato a livello politico tra i due Paesi senza precedenti nel passato recente. Scalfarotto e Beccari hanno concordato sull’opportunità di avanzare sui dossier bilaterali in ambito finanziario, dell’approvvigionamento energetico e del perfezionamento dell’accordo in ambito radiotelevisivo, nonché sulle numerose questioni della relazione che investono tutti i campi di attività. (segue) (Res)