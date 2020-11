San Marino-Italia: sottosegretario Scalfarotto con omologo Beccari, avanti in dossier bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi temi sono stati successivamente approfonditi, riferisce la nota, in un colloquio allargato ai segretari di Stato alle Finanze, al Lavoro, alla Sanità e all’Industria. L’incontro ha consentito di effettuare una ricognizione ad ampio raggio sulle collaborazioni in atto, sulle intese in corso di perfezionamento, sugli obiettivi e sulle strategie comuni, anche alla luce dell’odierna fase di emergenza sanitaria, che impone ad entrambi gli Stati uno scambio di dati e informazioni costante e quotidiano circa le misure da adottare in favore dei cittadini di entrambi gli Stati. La collaborazione tra Italia e San Marino nelle diverse assisi multilaterali è stata anche discussa, con particolare riferimento al negoziato in corso per la conclusione di un accordo di associazione tra l’Ue e San Marino, per il quale il sottosegretario ha ribadito il sostegno italiano. (segue) (Res)