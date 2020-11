San Marino-Italia: sottosegretario Scalfarotto con omologo Beccari, avanti in dossier bilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, Scalfarotto ha incontrato il segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Andrea Belluzzi, con cui ha firmato il secondo programma esecutivo di collaborazione culturale e scientifica per gli anni 2021-2023, destinato a sviluppare la cooperazione nei settori dell’istruzione, della cultura, delle politiche sportive giovanili, dell’ambiente e dei diritti umani. “E’ stata una intensa prima giornata della missione a San Marino - ha dichiarato il sottosegretario -. Nei colloqui con le autorità sammarinesi abbiamo trattato molti dei temi di una relazione bilaterale che investe ogni settore di attività. Siamo due Repubbliche che condividono storia, cultura, lingua e geografia, e possiamo cogliere numerose opportunità dal cambio di passo che, con convinzione, stiamo imprimendo al nostro rapporto, strategico per entrambi". (Res)