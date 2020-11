Coronavirus: Ohio, aumento record di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ohio sta affrontando un aumento esponenziale dei casi di coronavirus e dei ricoveri ospedalieri che sta mettendo in crisi i sistemi ospedalieri dello Stato. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Più di 4.300 persone sono attualmente ricoverate in ospedale in tutto lo stato con sintomi di Covid-19, tra cui 1.079 pazienti in terapia intensiva e 573 su ventilatori, secondo il Covid Tracking Project. Il numero di ricoveri per coronavirus è aumentato di quasi il 60 per cento rispetto a due settimane fa. "Questi numeri stanno travolgendo il sistema", ha detto il governatore dell'Ohio, Mike DeWine, durante un briefing coi giornalisti. (Nys)