Covid: Cambiamo, voteremo scostamento ma restiamo critici su legge Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voteremo per patriottismo il nuovo scostamento di bilancio, perché l’Italia di queste risorse ha bisogno". Lo dichiarano in una nota i parlamentari di Cambiamo con Toti, Stefano Benigni, Massimo Berutti, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Gaetano Quagliariello, Paolo Romani, Giorgio Silli, ed Alessandro Sorte. Ad ogni modo, "restiamo chiaramente all’opposizione di questo governo e faremo opposizione attenta e critica ai contenuti dei ‘decreti ristori’ e della legge di bilancio. La mancanza di una visione di insieme dei provvedimenti per arginare la crisi economica assieme al ritardo inaccettabile sulla definizione delle linee di impiego dei fondi previsti per il Recovery fund mettono a rischio concreto il superamento dell’emergenza”, concludono. (Com)