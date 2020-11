Governo: Spadafora, Cdm approva 5 decreti di riforma dello sport su 6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato sulla sua pagina Facebook che il Consiglio dei ministri, ancora in corso a Palazzo Chigi, ha approvato cinque decreti di riforma dello sport. "Le tutele per i lavoratori sportivi, il professionismo femminile, l'accesso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato, l'abolizione del vincolo sportivo per i più giovani, sostituito da un premio di formazione - scrive Spadafora - sono solo alcune delle norme che più mi rendono felice. Peccato - aggiunge il ministro - non aver trovato un accordo sul 'decreto uno', che metteva ordine nei ruoli e nelle funzioni degli organismi sportivi. Domani, alle 11.30, la diretta Facebook della conferenza stampa di presentazione della riforma", conclude Spadafora. (Rin)