Paraguay: Banca centrale mantiene tasso di sconto invariato allo 0,75 per cento

- La Banca centrale del Paraguay (Bcp) ha deciso oggi di mantenere invariato il tasso ufficiale di sconto allo 0,75 per cento annuale in considerazione del persistente contesto recessivo derivato dall'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. Gli indicatori dell'attività economica sul breve termine, osserva la Bcp, registrano ancora un livello sensibilmente inferiore a quello dell'anno precedente nonostante segnali di ripresa che emergono dal raffronto invece con i mesi precedenti. In questo contesto il Comitato di politica monetaria (Cpm) della Bcp ha ritenuto "opportuno mantenere l'attuale profilo espansivo della politica monetaria". D'altra parte l'ente emissore ritiene questo livello del tasso di sconto compatibile con l'obiettivo fissato di un tasso di inflazione finale per il 2020 del 4 per cento. La Banca centrale "continuerà a valutare attentamente gli sviluppi del contesto internazionale e locale in relazione alla presa di decisioni della politica monetaria", conclude il documento del Cpm. (segue) (Bua)