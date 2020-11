Usa: distribuzione vaccino anti-Covid, saranno gli Stati ad avere l'ultima parola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati avranno l'ultima parola su come dare priorità a chi ottiene le prime dosi di qualsiasi vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto oggi l'attuale segretario della salute e dei servizi umani nell'amministrazione Trump, Alex Azar. Lo riporta il sito "Politico". Un comitato consultivo per il vaccino, secondo Azar, si riunirà non appena la Fda autorizzerà il primo vaccino, per determinare quali gruppi dovrebbero avere accesso anticipato all'iniezione. Ma i governatori avranno "l'ultima parola", ha detto Azar, aumentando la possibilità che gli statunitensi possano affrontare piani di distribuzione molto diversi a seconda di dove vivono.(Nys)