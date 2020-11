Usa: Fauci dice di aver avuto colloqui preliminari con la squadra di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infettivologo statunitense Anthony Fauci, membro della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, ha confermato di aver avuto colloqui preliminari con i membri della squadra di Joe Biden. Lo riporta l'emittente "Cnn". Fauci ha detto di non aver ancora avuto discussioni sostanziali con il team, ma non vede l'ora di farlo. Il dottore ha ribadito che spera di continuare il suo lavoro sulla pandemia durante la prossima amministrazione. Biden ha detto oggi ai giornalisti che la sua squadra è stata in contatto con Fauci, aggiungendo che "è stato molto, molto utile". (Nys)