- - Tavola rotonda in comune a Formia sul Codice rosso e sulla violenza di genere ad un anno dall'entrata in vigore della legge; interverranno al dibattito l'Associazione forense Ami (Associazione avvocati matrimonialisti italiani), presente anche il Sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Marina Marra, che in collaborazione con l'associazione "Mai più Vittima" parleranno della violenza di genere. Interverranno, oltre al sindaco Paola Villa, i rappresentanti delle forze armate. Incontro in streaming sulla pagina Fb del Comune di Formia - Ore 15- L’amministratore unico di Zètema, Remo Tagliacozzo, interverrà nell'ambito dell'incontro “Museo inclusivo: prospettive e cambiamento” storytelling, social impact, advocay, audiance development & engagement nel corso della terza edizione di Ro.Me - Museum Exhibition, fiera internazionale sui musei, luoghi e destinazioni culturali. Quest’anno, con l’emergenza Covid-19, la fiera si svolgerà completamente online – Ore 15- Webinar organizzato dal Gal Castelli Romani e Monti Prenestini riguardo un dedicato al bando sulla Cooperazione per il Turismo Rurale che si terrà in diretta sulla pagina facebook del Gal - Ore 17.- Webinar "Private" - Il Virtual meeting, promosso dall'azienda associata D - Hub studios con il patrocinio di Unindustria, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, chiama a raccolta donne e uomini per un momento di riflessione sul tema e sarà l'occasione per celebrare le attività imprenditoriali e professionali al femminile. Sito Unindustria - Ore 18 (Rer)