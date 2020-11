Milano: Granelli, Atm perde 310 milioni di mancati incassi, da governo ristori per 100 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le previsioni di perdita di gettito per Atm a causa della pandemia sono di 310 milioni di euro e dal governo è stimato che arriverà un ristoro da 100 milioni. Anche se, per il momento, ne sono arrivati 42,9". A spiegarlo alla commissione Consiliare congiunta Mobilità e Partecipate del Comune di Milano è stato l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli. "Per il mancato introito di ricavi della bigliettazione dovuti all'emergenza Covid – ha detto Granelli - alle Regioni è arrivata la prima tranche di risorse legate al primo decreto del governo e a Milano sono stati stanziati 42,9 milioni di euro. Prevediamo una seconda tranche che andrà a coprire il secondo fondo del ministero e stimiamo di arrivare a 90 milioni. Per i potenziamenti abbiamo segnalato alla Regione la necessità di ulteriori 11 milioni di euro, però siamo ancora a livello di richiesta. Quindi in totale parliamo di un centinaio di milioni di euro". "Il governo, se va bene, rimborserà appena un terzo della perdita di Atm e i milanesi dovranno accollarsi 200 milioni di perdita nel bilancio comunale", ha chiosato il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale. (Rem)