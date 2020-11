Usa: Trump celebra Wall Street che supera i 30 mila punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha fatto un'apparizione improvvisata nella sala briefing della Casa Bianca per celebrare il superamento dei 30 mila punti del mercato azionario, ma se n'è andato senza rispondere a domande o affrontare l'inizio ufficiale del processo di transizione verso l'amministrazione Biden. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il presidente è apparso sul podio presidenziale per circa un minuto. Il vicepresidente Mike Pence è rimasto in piedi dietro di lui, senza fare commenti. "Voglio solo congratularmi con tutti", ha detto Trump, entrando in sala. "Il mercato azionario Dow Jones Industrial Average ha appena raggiunto i 30 mila, che è il più alto della storia. Non abbiamo mai raggiunto i 30 mila, e questo nonostante tutto quello che è successo con la pandemia", ha detto. "Quel numero non è mai stato superato. È un numero sacro, 30 mila", ha aggiunto. "Voglio solo congratularmi con tutte le persone all'interno dell'amministrazione che lavorano così duramente, e soprattutto voglio congratularmi con la gente del nostro Paese", ha detto Trump. Ha poi ringraziato i giornalisti che si erano riuniti e se ne è andato. (Nys)