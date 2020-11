Lombardia: approvata mozione per azioni a favore dello svolgimento stagione sciistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la discussione il gruppo del M5s e il consigliere di +Europa Michele Usuelli hanno chiesto che venissero illustrate alcune delle misure di sicurezza contenute dal protocollo approvato ieri dalla Conferenza delle Regioni sulla riapertura in sicurezza degli impianti. "Si prevede un numero massimo di presenze giornaliere, con un tetto massimo di skipass giornalieri, che dipende dal sito - ha spiegato l'assessore allo sport Martina Cambiaghi in aula - i passeggeri devono indossare la mascherina, la capienza massima è al 100 per cento sulle seggiovie e al 50 per cento per ovovie e funivie, verrà previsto un tracciamento del flusso tramite software gestionali, oltre alla raccomandazione delle prevendite online del biglietto, e ad accorgimenti per garantire il distanziamento sociale qualora si dovessero creare code". "Da quasi un mese e mezzo tra assessorati che si occupano del comparto neve stiamo discutendo insieme agli addetti ai lavori e alla Federazione italiana sport invernali sui protocolli per poter utilizzare in sicurezza gli impianti di risalita - ha precisato Cambiaghi - Il documento è stato discusso e approvato ieri dalla Conferenza delle Regioni perché vogliamo porre l'attenzione su un settore che solo in Lombardia fa un indotto di oltre 1,2 miliardi di euro. È il governo che non dà delle certezze, senza dire quando si apre, è un comparto che si deve organizzare da un punto di vista turistico ma non solo. Qualora si decidesse di prolungare la chiusura per la pandemia si deve dare la certezza di misure economiche e non mi pare che i ristori sul comparto neve siano stati pensati da parte del governo". (Rem)