Covid: Russia chiede approvazione vaccino Sputnik V all'Ema

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha presentato richiesta all'Agenzia europea per i medicinali (Ema) per ottenere l'approvazione del vaccino contro il coronavirus Sputnik V sviluppato dal Centro Gamaleya. Lo ha affermato l'amministratore delegato dell'Rdif, Kirill Dmitriev, all'emittente televisiva "Rossija 24". L'Rdif punta anche ad avviare la produzione del vaccino in alcuni Paesi europei, fra cui la Germania. "Stiamo lavorando con un gran numero di Paesi europei. Forse faremo produrre il nostro vaccino anche in Germania", ha detto Dmitriev, annunciando l'arrivo in settimana anche di un'importante delegazione proveniente dalla Francia. (Rum)