Coronavirus: Usa, 259.045 morti su 12.518.916 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 259.045 morti su 12.518.916 contagiati, secondo il conteggio effettuato dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnbc". Nelle ultime 24 ore si registrano oltre 130 mila nuovi casi, e oltre duemila morti. L'Ohio sta affrontando un aumento esponenziale dei casi di coronavirus e dei ricoveri ospedalieri che sta mettendo in crisi i sistemi ospedalieri dello Stato. Più di 4.300 persone sono attualmente ricoverate in ospedale in tutto lo stato con sintomi di Covid-19, tra cui 1.079 pazienti in terapia intensiva. Gli Stati comunque avranno l'ultima parola su come dare priorità a chi ottiene le prime dosi di qualsiasi vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto oggi l'attuale segretario della salute e dei servizi umani nell'amministrazione Trump, Alex Azar. A livello globale si contano oltre 1,4 milioni di morti su oltre 59,5 milioni di contagiati.(Nys)