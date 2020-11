© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden terrà oggi un "discorso di ringraziamento" in cui "discuterà dei sacrifici condivisi che gli statunitensi stanno facendo in questa stagione di vacanze, e dirà che possiamo e che supereremo insieme l'attuale crisi", secondo un comunicato del team di transizione del futuro presidente statunitense. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il discorso di Biden sarà trasmesso in diretta da Wilmington, nel Delaware. (Nys)