Usa: Il governatore del New Jersey firma il disegno di legge obbligatorio sulle telecamere del corpo della polizia

- Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha firmato una legge che impone ai funzionari delle forze dell'ordine di indossare body camera mentre sono in servizio. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il nuovo regolamento imporrà a tutti gli agenti delle forze dell'ordine in uniforme dello Stato, della contea e delle pattuglie municipali di indossare le body camera e tenerle accese mentre si risponde a una chiamata di servizio o quando si avvia un incontro investigativo. Le eccezioni includono luoghi in cui i civili possono aspettarsi privacy, come scuole o strutture mediche, o mentre gli ufficiali sono impegnati in qualsiasi tipo di lavoro sotto copertura o riservato, tra gli altri, secondo una dichiarazione sul sito web del governatore. (Nys)