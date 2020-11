Francia: Macron, impossibile riaprire stazioni sciistiche a Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà “impossibile” riaprire le stazioni sciistiche in Francia prima delle feste natalizie a causa della crisi sanitaria provocata dal coronavirus. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante un intervento televisivo. Il capo dello Stato francese ha poi evocato l'impatto economico dell'emergenza sanitaria, spiegando che la crisi “si aggraverà”. Macron ha quindi annunciato un rafforzamento del fondo di solidarietà per le imprese che, sino al 20 gennaio, sarà a disposizione di tutte quelle attività costrette a chiudere in questo periodo. (Frp)