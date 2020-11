Lombardia: approvata mozione per azioni a favore dello svolgimento stagione sciistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale lombardo ha aprovato una mozione urgente per "azioni a favore del regolare svolgimento della stagione sciistica", con primo firmatario il consigliere del Gruppo Misto Paolo Franco. Il documento impegna il presidente della Regione Attilio Fontana e la giunta a "sollecitare il governo perché chiarisca la sua posizione", in particolare "se conferma quanto previsto nel dpcm in vigore", comunicando "una data certa, in modo da poter consentire in tempo utile l'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni di preparazione delle piste" sempre "nel caso di ripresa progressiva delle attività". La mozione chiede inoltre di "attivarsi presso il governo affinché lo stesso coordini, in tempi brevissimi, con gli stati confinanti con l'Italia, l'adozione di una linea comune a livello europeo circa le modalità e la tempistica per una riapertura in totale sicurezza degli impianti sciistici, ed un approccio coordinato sulle misure di circolazione tra gli Stati, ed anche per evitare affollamenti pericolosi di persone in caso di differenti modalità di riapertura tra gli Stati" oltre a "impegnare il governo, sia in caso di prolungamento della chiusura dei comprensori sciistici, sia nel caso di una riapertura con forti limitazioni di presenze sugli impianti e piste da sci, a prevedere adeguate misure di ristoro per le attività direttamente e indirettamente coinvolte". (segue) (Rem)