Lombardia: Mazzali (Fd'I), sì a riapertura impianti sciistici, montagna luogo sicuro

- "Come ha detto Lara Magoni, che come assessore e come grande campionessa di sci ha il polso della situazione, la scelta del Governo di tenere chiusi gli impianti potrebbe rappresentare una assurda e ingiustificata pietra tombale per l'economia di interi territori e di una vasta area italiana e lombarda che si vedrebbe penalizzata rispetto ai colleghi austriaci, svizzeri, sloveni, francesi che con noi formano l'arco Alpino. Parliamo dei lavoratori del settore ma anche dell'indotto del turismo, dell'abbigliamento e delle attrezzature tecniche. Parliamo quindi di migliaia di posti di lavoro, che dobbiamo proteggere. Sempre, ovviamente, assicurando la sicurezza con le dovute norme anti contagio". Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Lombardia annunciando di aver sottoscritto la mozione del collega Paolo Franco che chiede alla Regione di lavorare a livello nazionale per la riapertura degli impianti sciistici. "Non esiste luogo più sicuro della montagna proprio perché i suoi immensi spazi garantiscono la sicurezza da contagio. Basta immaginare la vendita online degli ski pass per non vedere più ripetersi quell'immagine di Cervinia di una settimana fa. Non posso immaginare di vedere Livigno chiusa e S.Moritz aperta. Conte deve confrontarsi con Bruxelles e se si deve chiudere allora sarà l'Europa a risarcire i nostri territori montani, esattamente come chiesto dal primo ministro austriaco", conclude Mazzali.(Com)