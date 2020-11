Covid: Sud Sudan presenta richiesta ufficiale per il vaccino russo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud Sudan ha presentato una richiesta ufficiale per acquisire il vaccino contro il coronavirus russo Sputnik V. Lo ha detto in un'intervista all'agenzia di stampa "Sputnik" l'ambasciatore del paese africano in Russia, Chol Tong Mayay Jang, sottolineando il grande interesse della nazione africana nei confronti del vaccino. "Ho aggiornato il nostro governo sugli sviluppi del vaccino contro il Covid-19 in fase di sviluppo qui in Russia e le nostre autorità hanno espresso il loro interesse. Il viceministro degli Affari esteri si è recato qui a Mosca alla fine di agosto per una visita personale e ha parlato con l'omologo russo Mikhail Bogdanov. In quell'occasione ha presentato la richiesta del governo del Sud Sudan di beneficiare del vaccino", ha spiegato il diplomatico sud sudanese. L'ambasciatore ha osservato che le principali preoccupazioni per le autorità del suo Paese sono legate alla disponibilità dei vaccini e alle condizioni speciali richieste per la loro conservazione, che possono renderli inaccessibili per alcune nazioni africane.(Rum)