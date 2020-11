Milano: riaperture scuole a rischio senza spalmare orari di punta Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del passaggio dalla zona rossa alla zona arancione è assolutamente necessario spalmare gli orari di punta se si vogliono evitare gli assembramenti sui mezzi pubblici e il punto critico sarebbe la riapertura delle scuole. È quanto emerso alla commissione Consiliare congiunta Mobilità e Partecipate del Comune di Milano. "Le scuole non potranno riaprire se non faranno orari differenziati", ha sintetizzato il consigliere del partito democratico, Carlo Monguzzi. "Nella situazione odierna, con il numero dei passeggeri limitato per via della zona rossa – ha spiegato l'assessore alla mobilità Marco Granelli - nel momento in cui ci sarà il passaggio da zona rossa ad arancione ci sarà un aumento della domanda. Stiamo lavorando per reggere questo aumento soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo scolastico. Usiamo al massimo le risorse interne e poi, come previsto dal dpcm, facciamo contratti ai bus turistici per potenziare laddove necessario". L'assessore ha anche sottolineato la possibilità di creare fasce differenziate per turnisti, studenti e lavoratori: "Abbiamo parlato con l'ufficio scolastico regionale chiedendo che desse l'indicazione ai dirigenti di diversificare gli ingressi degli studenti, ci è stato risposto che è stato fatto, ma la decisione degli orari degli istituti dipende dall'autonomia scolastica". (segue) (Rem)