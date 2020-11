Usa-Kuwait: incontro Pompeo-Al-Sabah a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha incontrato oggi il Ministro degli Esteri del Kuwait, lo sceicco Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah, durante il Dialogo Strategico Usa-Kuwait a Washington. Lo si apprende da una nota del Dipartimento di Stato. Pompeo e Ahmad hanno esaminato i risultati di un gruppo di lavoro virtuale che si è riunito per un periodo di due settimane per parlare di cooperazione sanitaria e dei i progressi compiuti in materia di energia, commercio, sicurezza regionale, scambi culturali, cooperazione legale e diritti umani. I due rappresentanti hanno anche discusso la necessità di unire gli sforzi dei due paesi "per contrastare gli atti aggressivi dell'Iran nella regione", si legge nella nota.(Nys)