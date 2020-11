Covid: fonti Lega, in commissione Bilancio no voto contrario a priori su scostamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega in commissione bilancio, pur avendo come altri espresso una posizione critica per l’esiguità dei soldi previsti, non ha votato a priori contro lo scostamento. E' quanto si apprende da fonti del partito. L’impegno del centrodestra, in maniera unitaria, sarà quello di avere una posizione comune in vista del voto previsto per giovedì, auspicando che il governo ascolti e accolga parte delle richieste che arrivano dal Paese. (Rin)