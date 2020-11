Paraguay: da Banca Fomento prestiti per 153 milioni di dollari contro impatto Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Paraguay si registrano 77.072 casi e 1.665 decessi. Il governo ha avviato un piano di progressivo allentamento della quarantena con l'apertura scaglionata dei settori produttivi e valutazioni a intervalli di 21 giorni. Le prime a ripartire sono state le industrie, i servizi alla persona, le prestazioni artigianali, gli studi professionali e le officine, poi è venuta la volta di negozi e centri commerciali. Sono state rinviate invece di un anno le elezioni municipali, che si terranno nel 2021. Grazie all'efficacia delle misure di contenimento della pandemia nel paese, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha migliorato notevolmente le sue ultime proiezioni sulla crescita economica nel 2020 portandole dal -4 per cento stimato all'inizio di ottobre, ad un -1,5 che posizionerebbe il paese guaranì come quello con il miglior rendimento in tutta la regione. (Bua)