Usa: YouTube sospende Oann per aver violato la sua politica di disinformazione sui coronavirus

- YouTube ha temporaneamente impedito a One America News Network (Oann) di pubblicare nuovi video e livestreaming per una settimana, dopo che l'emittente destra ha violato la politica di disinformazione dell'azienda. Lo riporta "Cnbc". "Dopo un attento esame, abbiamo rimosso un video di Oann e abbiamo sospeso il canale per aver violato la nostra politica di disinformazione Covid-19, che vieta i contenuti che affermano che c'è una cura garantita", ha dichiarato un portavoce di YouTube al "Cnbc". Questa mossa segna il più grande giro di vite di YouTube contro l'emittente diventata tra le preferite del presidente Donald Trump. (Nys)