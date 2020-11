Roma: escursionista dispero a Marcellina recuperato da elicottero vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco di Roma, i loro colleghi di Tivoli e del gruppo Saf sono intervenuti oggi pomeriggio alle 16 circa, per soccorrere un escursionista che si era perso nei boschi del comune di Marcellina. I vigili del fuoco sono riusciti a localizzarlo tramite Gps e a fornire le coordinate dell'uomo all'equipaggio dell'elicottero Drago Vf 140, mandato in ausilio delle squadre di terra, che ha provveduto a recuperare e trasportare il 32 enne presso l'aeroporto di Ciampino in buone condizioni di salute. (Rer)