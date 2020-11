Francia: Macron, vaccino anti Covid non sarà obbligatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato che non renderà il vaccino anti Covid obbligatorio per i cittadini. "La vaccinazione deve avvenire in modo chiaro, trasparente, condividendo ad ogni tappa tutte le informazioni", ha spiegato il capo di Stato, aggiungendo che la campagna di vaccinazione sarà seguita da un comitato scientifico. Il presidente francese ha inoltre annunciato che le persone più anziane e più fragili saranno vaccinate tra fine dicembre e inizio gennaio. Il titolare dell'Eliseo ha spiegato che "saranno presentate delle tappe per permettere la vaccinazione del più ampio numero" di persone. (Frp)